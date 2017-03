Una partita infiammata da gol e dalle polemiche dopo il fischio finale, ma che per la “fredda” oggettività dei bookmaker non può che dire una cosa sola. Il 3-1 con cui la Juventus ha battuto il Napoli nell’andata della semifinale di Coppa Italia mette in cassaforte la qualificazione dei bianconeri: sul tabellone Snai la promozione di Allegri e i suoi si gioca appena a 1,12, per la rimonta azzurra la quota balza a 5,50.