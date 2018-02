La Primavera del Milan torna in finale di Coppa Italia dopo otto anni e affronterà il Torino: dopo il 2-0 dell'andata i rossoneri si impongono anche nel match di ritorno contro l'Atalanta, 2-3 all'Atleti Azzurri d'Italia a Bergamo. Sotto gli occhi di Gattuso, Fassone, Mirabelli e Han Li, i rossoneri passano in vantaggio dopo 13 minuti: destro violento di Murati che si insacca sotto la traversa. I padroni di casa reagiscono e alla mezz'ora trovano il pareggio con il solito Barrow, ma passano otto minuti e l'incornata di Sinani su corner riporta avanti gli ospiti. In avvio di ripresa Tsadjout mette dentro il gol della sicurezza (sinistro velenoso che bacia il palo interno alla sinistra del portiere bergamasco), che rende vano anche la bella rete di Melegoni, seguito proprio dal Milan. Finisce così: il Milan va in finale come nel 2010, quando Verdi e compagni portarono poi a casa il trofeo.