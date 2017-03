Per i quotisti Snai è un match aperto, ma dagli scommettitori arriva un segnale diverso: quasi tutti sono per il «2», che vuol dire vittoria giallorossa. Queste le diverse prospettive per il derby Lazio-Roma di stasera, semifinale di andata della Coppa Italia. In quota, favorita la Roma a 2,30, ma la Lazio non è lontana, a 3,20. Il pareggio, che lascerebbe inalterate le reciproche possibilità in vista del ritorno, vale 3,30.