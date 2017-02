La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari e le date dell'andata delle semifinali: Juventus-Napoli si giocherà il 28 febbraio alle 20.45, Lazio-Roma mercoledì 1 marzo sempre alle 20.45. Era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità: il derby di Roma tornerà a giocarsi in notturna.



La stracittadina romana non si giocava di sera dall'aprile 2013: in quell'occasione la violenza superò i limiti con sei accoltellati, otto feriti, quattro arresti e scontri al ponte Duca d’Aosta, a Tor di Quinto e nel quartiere Flaminio. Un clima di tensione che tornò a preoccupare la città di Roma anche in occasione della famosa finale di Coppa Italia di qualche settimana più tardi: match che terminò con la vittoria biancoceleste grazie alla rete di Lulic. A sorridere della decisione di giocare nuovamente in notturna, è soprattutto la Lega Calcio che grazie a questa scelta eviterà di pagare la penale da un milione di euro dovuta alla Rai nel caso in cui la partita si fosse giocata di giorno. In attesa dell'ok definitivo, è già pronta l'organizzazione dell'Olimpico che sarà così diviso: Curva Nord e Tribuna Tevere ai laziali, Curva Sud e Tribuna Monte Mario ai romanisti.