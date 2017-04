La polizia di San Paolo ha arrestato 26 tifosi dell'Universidad de Chile per gli incidenti avvenuti in occasione della partita di Coppa Sudamericana contro il Corinthians. A riportarlo è l'Ansa, che torna sugli scontri che hanno provocato 7 feriti, ora in ospedale: si tratta di quattro cileni, due poliziotti e un'impiegata del club paulista.



Tutto ha avuto inizio all'interno dello stadio di Itaquera, quando alcuni tifosi dell'Universidad hanno divelto molti seggiolini del proprio settore, e acceso dei fuochi sugli spalti. La polizia è subitamente intervenuta nell'intervallo, portando via alcuni supporters. Successivamente hanno avuto luogo gli scontri tra gli agenti e i cileni.



Lo stadio costruito per i Mondiali del 2014 ha riportato notevoli danni, sia nel settore ospiti sia nei bagni del settore ospiti distrutti.