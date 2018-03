Carmine Coppola, ex centrocampista del Messina, torna sullo scontro con Ibrahimovic a Gianlucadimarzio.com: "Io entrai in maniera abbastanza dura, lui mi disse qualche parolina di troppo e… Ci tengo a precisare una cosa: si trattò di un episodio di campo, che nacque e si concluse lì, uno scambio di vedute: poi nello spogliatoio ci siamo chiariti tanto che negli anni successivi ci siamo incontrati altre volte e ci siamo sempre salutati e fermati a parlare. Per me lo spogliatoio è sempre stato qualcosa di sacro, un luogo inviolabile: quando sento parlare di ‘spifferi’ mi rendo conto di quanto sia cambiato il calcio. Non ho mai avuto paura di niente e di nessuno in vita mia. Ritengo Zlatan un fenomeno, un alieno: uno dei più forti attaccanti del mondo e un professionista esemplare".