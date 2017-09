L'ex difensore dell'Inter, Ivan Ramiro Cordoba, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento che sta vivendo la squadra di Luciano Spalletti, delle chance di scudetto dei nerazzurri e di possibili colpi per il prossimo mercato: "La classifica sta dicendo che Juventus, Napoli e Inter hanno qualcosa in più degli altri. E anche che la forbice tra grandi e piccoli club si è allargata. Quando io giocavo in Serie A, non si vedeva tutto questo divario tecnico e ogni trasferta era dura. Se vesti nerazzurro, non puoi fare calcoli. Devi entrare in campo con l'idea di vincere, è la maglia che te lo impone, ma ci riuscirà solo se punterà dritto allo scudetto, niente alibi. Se insegui il primo posto magari arrivi terzo, se insegui il terzo puoi finire fuori dai quattro. Il discorso è semplice".



SULLA DIFESA - "La rosa è stata pensata per una squadra che non gioca in Europa. Una super Inter avrebbe un quarto centrale di altissimo livello, un vice-Icardi di pari valore; ma ripeto, ha l'obbligo di provarci. Aiuta essere fuori dall'Europa? Dipende da come si comportano i non titolari. Se si deprimono è un problema, se reagiscono è un vantaggio. Servirà la mano di Spalletti. Pochi gol subiti? Il segreto non sta solo nella difesa, è la fase difensiva. È un concetto molto diverso rispetto alla difesa in sé. Il grande ciclo del Barcellona incantava in attacco, ma vinceva con la compattezza e l'aggressività in fase di recupero palla. Skriniar, comunque, mi piace. Legge il gioco in fretta".



DA ICARDI AL MERCATO – "L'Inter deve servire palloni più puliti a Icardi, lui deve rendersi più disponibile nel movimento senza palla. Il suo compito è fare gol, non ha senso che corra dietro a tutti; ma ci sono molti modi per aiutare i compagni. Mercato? Tre nomi secchi: in difesa Yerri Mina del Palmeiras e Oscar Murillo del Pachuca, in avanti Edwin Cardona, il centrocampista offensivo che gioca in Argentina con il Boca Juniors".