Ha l'aria da cattivo, da burbero, non sorride mai. Non a caso, Patrice Evra lo ha soprannominato "Mr No Good". Eppure è diventato l'. È Mario, professione centravanti, con diversi hobby che lo portano a fare l'esterno, il centrocampista e anche il difensore. Tanto che su Twitter gira questa foto con la formazione della Juve:(Gigi può stare tranquillo, il croato fino a questo momento non ha giocato in porta, ma mai dire mai).Grinta, generosità e spirito di sacrificio, sono queste le qualità che hanno conquistato i tifosi bianconeri, che. L'attaccante in grado di mettere da parte l'orgoglio personale in favore del bene della squadra. E se così non fosse, probabilmente, troverebbe ben poco spazio in un reparto che può contare su Dybala e Higuain. Ma nonostante la coppia HD, SuperMario in questa stagione ha già collezionato 25 presenze, con quattro gol e tre assist. Come quello che ha servito ieri alla Joya in occasione del gol che ha sbloccato la partita.Oltre: sono solo alcuni dei numeri della gara di Mandzukic contro i biancocelesti. Una prestazione che ha conquistato anche Massimiliano Allegri, che lo ha esaltato nel post partita: "Mario è tornato giovane perchè giocava in quel ruolo da ragazzo, nei primi anni di carriera. Oggi ha fatto una bella partita sotto l’aspetto fisico e soprattutto tecnico".. Lui ci è già riuscito una volta, con la maglia del Bayern Monaco, segnando tra l'altro nella finale di Champions League vinta nel 2013 contro il Borussia Dortmund. Ora i tifosi della Juve, che l'hanno eletto come idolo assoluto, sperano possa ripetersi anche con la loro squadra.