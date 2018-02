È scivolata al quinto posto in classifica dopo la terza sconfitta consecutiva e per la Lazio la strada verso il piazzamento Champions si fa di nuovo in salita. La distanza da Inter e Roma è minima (due punti dal terzo posto dei nerazzurri), ma in quota la distanza è più marcata: nelle scommesse sui primi quattro posti in campionato, nerazzurri e giallorossi si giocano a 1,45 su Snai, mentre la Lazio vale 1,60. Molto lontane, per il momento, le altre potenziali concorrenti: il Milan continua a vincere ma è piazzato a 15,00, alla pari con la Sampdoria, l’Atalanta è invece a 20 volte la posta.