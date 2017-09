L'inizio ufficiale della storia d'amore tra la Juventus e Matuidi è datato 18 agosto 2017, quasi un mese fa. Dopo un lungo tira e molla - e le difficoltà legate ai rapporti freddissimi tra i bianconeri e il Paris Saint-Germain - Mino Raiola, agente del centrocampista, era riuscito a far quadrare i conti e trovare l'intesa definitiva tra i due club. Non c'era molto da lavorare, invece, sulla volontà del giocatore, che già dall'estate 2016 spingeva per il trasferimento al club del presidente Andrea Agnelli.



POLMONI PER TRE - Visto che il corteggiamento è durato più di un anno, non ci si sorprende del fatto che in casa Juve siano già pazzi del classe '87. Uno che in campo si vede poco, ma si sente; eccome se si sente. In Champions League, nella deludente sfida col Barcellona, è stato il bianconero ad aver corso di più (9.215 metri percorsi) e anche nelle quattro partite di campionato in cui è stato schierato - unico dei nuovi acquisti bianconeri a scendere sempre in campo - ha fatto valere le sue caratteristiche.



RIECCO LA PIOVRA - Prestazioni che hanno colpito Massimiliano Allegri, che lo ha elogiato dopo il 3-1 sul Sassuolo: "Matuidi ha una qualità straordinaria: sta zitto, corre e rincorre. È una fortuna avere giocatori di sostanza così, aiutano a raggiungere gli obiettivi". Parole importanti, per quello che in pochissimo tempo è diventato un titolare e uno dei leader della nuova Juventus. In Francia lo chiamavano Condor, per il modo in cui esultava dopo i gol. Per altri invece era Chewing-Gum, per come restava attaccato alle suole dei calciatori avversari. Alla Juve c'è già chi lo chiama la Piovra, un soprannome affibiato in passato a un altro centrocampista centrale, abituato a correre per tre e recuperare tanti palloni, entrato nel cuore dei tifosi: Momo Sissoko.



@marcodemi90