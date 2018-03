Davide Ballardini non ha dubbi: nella corsa scudetto la Juventus è favorita sul Napoli.



Al termine della sfida persa in casa dei partenopei ieri sera, che ha rilanciato le ambizioni tricolori degli uomini di Sarri, l'allenatore del Genoa sollecitato dai cronisti della sala stampa ha detto la sua su chi tra bianconeri e azzurri si aggiudicherà il campionato: "Sono due squadre che sono una all’opposto dell’altra - ha detto Ballardini - la Juve ha qualità, forza, personalità ed è abituata a giocare per grandi obiettivi. Il Napoli gioca un calcio corale bellissimo ma credo che la forza e lo spessore della Juve alla fine abbiano la meglio”.



Dopo aver affrontato e perso di misura fuori casa contro entrambe, l'allenatore romagnolo sembra dunque avere le idee chiare: anche per quest'anno la Juventus manterrà il suo status di campione d'Italia