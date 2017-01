Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia degli ottimi rapporti con la Lazio e Lotito e dei possibili affari con i biancocelesti: ''Occasioni dalla Lazio? In uscita assolutamente no. Abbiamo un grande rapporto con Lotito e Tare. Eventualmente tutto sarebbe facilitato dalla simpatia tra le società. La Lazio ha qualche giovane che, secondo noi, giocando un po’ di più potrebbe migliorare. Li stiamo guardando con grande attenzione e ci sono calciatori da Empoli. Al momento magari non si farà niente però la stima rimane. Profili di talento che devono completarsi non possono fare quindici minuti ogni quattro partite, devono giocare''.



QUESTIONE GILA - Il presidente dell'Empoli si è, poi, soffermato su Alberto Gilardino, che non si è ambientato e lascerà il club toscano: '' Gilardino? Soffre il fatto di non essere protagonista, non si è adattato al nostro gioco e ora stiamo valutando il futuro. Il ragazzo non è felice e noi abbiamo bisogno di gente contenta. Negli ultimi sedici metri è ancora un profilo di spessore. Nel gioco della Lazio potrebbe ancora fare ancora dieci gol grazie al lavoro degli esterni. Inzaghi? Non ci abbiamo mai pensato, neanche quando era in attesa''.