Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Radio Sportiva della spaccatura che si è creata tra grandi e piccole in Lega: ''I grandi sono fermi a posizione vecchie che esistono solo in Italia, pure la Spagna si è adeguata in merito alla questione dei diritti televisivi. Non capisco perché la Fiorentina stia tra i grandi club. Il governo sta mettendo mano a questa situazione. Si va verso l´intervento della legge Melandri che non è mai stata attuata in Serie B. C´è questa frenata dai grandi club come la Juventus che può perdere 15 milioni di euro dalla ripartizione dei diritti televisivi. Loro difendono le loro ragioni a denti stretti. Mi sembrano cose antidemocratiche. Difendono il loro orticello in maniera squallida. Lega Serie A? Non bisogna vedere tanto i nomi, ma chi rappresentano''.