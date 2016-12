La), da anni leader nel settore della formazione in ambito calcistico, propone le seguenti prime date per il 2017:I corsi sono rivolti a tutti coloro che sono interessati a collaborare con procuratori sportivi o società di calcio in qualità di talent scout e/o studiosi delle squadre avversarie e vogliono apprendere le regole base per esercitare l'attività di osservatore di calcio. Sono corsi aperti a tutti. Verranno rilasciati attestati di partecipazione in formato tessera!Per gli aspiranti procuratori sportivi, due corsi a scelta tra la sede di Reggio Emilia e quella di Milano:come iniziare la tua carriera da procuratore, come ci si iscrive all'elenco dei procuratori sportivi (non occorre più superare un esame!), quanto guadagna un procuratore, quali sono le qualità del procuratore vincente, come creare una fitta rete di contatti, come e dove individuare i talenti, come proporre un calciatore ad una società di calcio, come collaborare con procuratori stranieri, come si assiste un calciatore in una trattativa di mercato, come si calcolano i costi di formazione nazionali e internazionali dei giovani calciatori, e tanto altro ancora.; ciò in quanto dal 1° aprile 2015 è stata liberalizzata l'attività del procuratore sportivo.Per maggiori info e iscrizioni si rimanda al sito