Fornire una formazione teorica e pratica esaustiva per prepararsi al meglio all'esperienza lavorativa: questo l'obiettivo del corso lanciato dallache riparte, con questa nuova edizione dopo il grande successo della scorsa, durante la quale sono intervenuti tanti nomi noti ed eccellenze del giornalismo calcistico italiano.Aperto a tutti gli appassionati e ai professionisti del settore che vogliono certificare le loro competenze e conoscenze, il, su sei giornate consecutive con lezioni frontali e concorsi diretti con il corpo docente.e in partnership con AS (primo magazine calcistico spagnolo), Calciomercato.com e Sporteconomy.it, il corso è riconosciuto dal CONI. Non mancheranno ovviamente anche in questa edizione grandi ospiti ai quali gli iscritti potranno sottoporre qualsivoglia tipo di argomento e domanda. Al termine delle giornate d'aula è inoltre previsto uno stage con alcuni dei partner quali calciomercato.com e sporteconomy.it, durante il quale sarà possibile mettere in pratica quanto appreso nelle lezioni frontali.Milano - Dal 9 al 14 ottobreRoma - Dal 20 al 25 novembre(Numero posti disponibili limitato: 30)Per maggiori info consultare il sito: http://www.elitefootballcenter.com/prodotto/giornalismo-calcistico-ufficio-stampa/ Il passo successivo consiste nel compilare il modulo di richiesta informazioni che trovate all'interno della pagina web. Riceverete poi una e-mail con tutte le info dettagliate sul Corso di vostro interesse.