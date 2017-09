In prima pagina, il Corriere dello Sport di oggi annuncia un acquisto probabile per il Milan in vista di gennaio. Secondo il quotidiano, Fassone e Mirabelli hanno messo le mani su Jakub Jankto dell'Udinese: "Il Milan compra, affare alla Kessié: in arrivo Jankto per il prossimo gennaio, operazione avviata con l'Udinese pronta a essere chiusa", si legge.