Panteleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, è atteso in questi minuti a Milano. Secondo FirenzeViola.it, il dirigente del club viola sarà nel capoluogo lombardo per portare avanti diverse trattative di mercato. Su tutte quella per Borja Valero, sempre più vicino al passaggio all'Inter. Secondo Sky Sport, il centrocampista spagnolo vuole trasferirsi in nerazzurro. Le due società, però, non hanno ancora trovato l'intesa: l'Inter è pronta ad offrire 5-7 milioni di euro, la Fiorentina ne chiede 10. L'arrivo di Corvino a Milano può sbloccare l'operazione.



OCCHIO A KALINIC - In queste ore milanesi Pantaleo Corvino può portare avanti anche la trattativa per Nikola Kalinic. L'attaccante croato è il primo obiettivo di mercato per il Milan. La società rossonera, dopo aver chiuso per André Silva, vuole provare l'assalto all'ex Dnipro. La Fiorentina partirà dalla richiesta di 30 milioni, ma il Milan cercherà di abbassare le pretese a 20-25 milioni. Non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica nella trattativa. Kalinic ha già fatto sapere alla società viola di voler cambiare squadra in questa finestra di mercato. Il Milan fa sul serio ed è pronto ad avanzare la propria offerta.