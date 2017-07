Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato sul palco degli Sportitalia Awards dove ha ritirato il premio di Re delle Plusvalenze: "Jovetic, Vucinic, Pellè, Ledesma, sono tante le plusvalenze fatte che hanno condizionato la mia carriera".



FUTURO VIOLA - La Fiorentina deve iniziare un nuovo ciclo, ma senza dimenticarci di quelli che stiamo finendo. I Della Valle ha portato la squadra dalla C alla A. La famiglia Della Valle ha avuto una tifoseria in travaglio negli ultimi mesi, forse perchè pensavano che la Fiorentina potesse fare di più".



BERNARDESCHI E BORJA VALERO - "Bernardeschi? C'è stata la volontà del ragazzo di non rinnovare. Noi siamo fortunati di averlo nella rosa e ora iniziamo una fase diversa nelle trattative. Non è ancora stato venduto, dobbiamo valutare cosa fare, ma al momento è della Fiorentina. Borja Valero? E' uno dei calciatori che sta facendo parlare il mondo perchè in uscita, ma ciò che voglio dire è che il nuovo ciclo sarà all'altezza di quelli appena conclusi".



SU KALINIC - "Kalinic? Ho grande rispetto per il Milan e per questo ho detto al club rossonero che non vogliamo vendere Kalinic. L'ho detto a Fassone e Mirabelli di pensare ad altri obiettivi per evitare che perdessero tempo con Kalinic (ma Fassone ha confermato che si risentiranno più avanti)".