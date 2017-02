Calciomercato Pubblicato da Tgr Rai Toscana su Giovedì 2 febbraio 2017

Intervistato da TGR Rai Toscana ha parlato, direttore generale della: "Contro il Pescara non abbiamo giocato una bella partita, ma affrontare la squadra di Oddo non è stato semplice. Sono tre punti importanti, questo gruppo ha le qualità per arrivare in Europa. Siamo una squadra che ha perso solo 5 partite, abbiamo tutto per stare al vertice. Certo, abbiamo pareggiato troppo, 7 volte, 4 di questi sono arrivati in casa. Mi piace molto il modo di fare calcio di Montella e Sousa, attraverso il possesso palla, anche se posso dire che ci sono dei contro., è un'alternativa di Astori e Gonzalo. Perchè non ho preso un difensore? Abbiamo dato fiducia ad Astori e Gonzalo come titolari e c'erano degli equilibri economici da rispettare.. Quando ci sono trattative del genere ognuno tira dalla sua parte. Siamo solo a febbraio, vediamo.non credo che abbia già deciso di andare via.Sousa è stato bravo a puntare su di lui. Deve confermarsi. Kalinic? Si è dimostrato un uomo con valori importanti.Sousa? E' l'allenatore della Fiorentina,