"Il mix perfetto per costruire una squadra è quello di individuare la giusta dose tra esperienza e gioventù" è il concetto spiegato dal direttore dell'area tecnica viola, Pantaleo Corvino, al Corriere dello Sport-Stadio". Parlando ancora del suo lavoro sul settore giovanile gigliato ha aggiunto: "Il 76% dei giocatori che sono arrivati ad imporsi, fin qui, sul palcoscenico del calcio che conta sono italiani, soltanto 6 gli stranieri. Anche nello scouting la ricerca parte sempre dal territorio locale per allargare solo successivamente il raggio di ricerca: lavorare sul vivaio per permettere l'italianizzazione della rosa ti consente di guadagnare tempo e di individuare la miglior qualità possibile. Nove sono gli italiani in B che hanno mosso i primi passi a Firenze, e altrettanti quelli che invece sono già in A. In una decina di anni con il 'modello Corvino-Vergine' siamo riusciti ad animare un settore giovanile capace di costruire risorse tecniche ed economiche. Ci è stato permesso di creare una struttura importante anche fuori dal campo, in termini di personale a supporto dei giovani e delle loro famiglie anche con il progetto Fiorentina school, dove su un totale di 88 iscritti, 41 sono tesserati viola”.