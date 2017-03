Presente alla festa di Radio Blu, il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato del momento dei gigliati: "“Sabato abbiamo voluto dare un messaggio preciso, cioè che siamo uniti e pensiamo al presente e non al futuro. Dobbiamo provare a raggiungere il nostro obiettivo fino alla fine: quando facciamo le cose siamo veri e sinceri. La vittoria di ieri era importante soprattutto per i nostri quattrocento tifosi presenti a Crotone: come ho detto l’altro giorno, quando c’è da raggiungere i risultati dobbiamo stare uniti. I tifosi sono delusi per i mancati risultati e per il secondo tempo contro il Borussia, vogliamo fargliela dimenticare con i risultati. Siamo sempre convinti della professionalità del mister e del capitano, a prescindere dal loro futuro. Milenkovic? Per noi è importante il presente, non voglio parlare di futuro adesso. Semplici? Gli auguro di arrivare in Serie A con la Spal. Kalinic? Dobbiamo fare un plauso al ragazzo e alla famiglia Della Valle che ha sempre dimostrato di volerlo tenere e ha rinunciato alle offerte dei cinesi. Bernardeschi? Ne parleremo quando sarà il momento