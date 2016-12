Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, partecipando ad un evento di beneficenza dedicato alla Fondazione Tommasino Bacciotti, ha commentato la sconfitta patita ieri dai viola sul campo della Lazio: "Più guardo questa squadra e più penso che sia attrezzata per competere contro chiunque. Poi ogni gara fa storia a sé. L'amarezza dopo questa sconfitta è tanta, per tutti, ma questa è una Fiorentina può togliersi delle soddisfazioni e, quando tutti sono in forma, può battere chiunque. Dobbiamo ripartire immediatamente e cercare di tornare alla vittoria perché siamo attrezzati per farlo. Sousa in bilico? Non possiamo parlare di questo dopo ogni sconfitta, parliamo di calcio. L'ottimismo è figlio delle vittorie e questa squadra deve fare prestazioni importanti".