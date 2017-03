Corvino si appresta a costruire la sua prima vera Fiorentina da quando è tornato a Firenze e per farlo torna nei mercati che lo hanno reso famoso e dove è riuscito a pescare grandi talenti ancora sulla cresta dell'onda. Con Ramadani si è stretto un legame indistruttibile che permette al dg della Fiorentina di arrivare sui talenti dell'Europa dell'Est, ma non è sempre andata bene.



COLPI RIUSCITI - Partiamo però dalle note liete. Corvino è riuscito a pescare bene nella storica scuola del Partizan portando a Firenze talenti come Jovetic, Ljajic o Nastasic. Con loro Corvino ha creato ricchezza per la Fiorentina che proprio con le cessioni di questi calciatori è stata capace di rimanere per anni nelle zone nobili del campionato. Tutti questi colpi, ovviamente, portano anche la firma di Fali Ramdani. Ma non è andata sempre bene.



I BIDONI - Sì perché Corvino-Ramadani sono incappati anche in giocatori che poi non hanno rispettato le attese, come per esempio Nikola Gulan, anche lui scuola Partizan, oppure i cechi Mazuch e Hable. Purtroppo la lista dei 'non fenomeni' di Corvino è lunga e conta desaparecidos come: Alex Costa, Lepiller, Pape Moussa Diakhate, Da Costa, Jefferson, Keirrison, Agyei, Marcos Miranda, Savio, Campanharo o Zohore. Giocatori che però non hanno Ramadani in comune.



SPERANZA - Milenkovic e Vlahovic sono solo gli ultimi colpi, o Corvinate, di una lunga lista ma solitamente quando la Fiorentina pesca nel Partizan pesca bene, e allora non resta che aggrapparsi a questa speranza e aspettare di vedere all'opera questi due nuovi colpi firmati Corvino-Ramadani.