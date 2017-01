Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, in sala stampa, a domanda sul futuro di Bernardeschi ha risposto così: ‘La Fiorentina non è un club che mette la scritta vendesi e i Della Valle non lo hanno mai fatto. La nostra è una proprietà pronta a investire. I giocatori di qualità noi no li offriamo a nessuno, devono essere loro a dirci che vogliono andare altrove perché qui non sono felici. Passare dal nostro paradiso ad un purgatorio. Se qualcuno vuole andare via ce lo dice e noi vediamo cosa fare. Abbiamo sempre difeso le nostre risorse. Saponara è un’operazione da circa 9 milioni di euro’.