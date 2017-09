Gesto di fair play da applausi per Marco Costa. Domenica nella vittoria per 3-2 in casa contro la Folgore Caratese, il 20enne difensore della Caronnese (serie D) ha convinto l'arbitro a non espellere l'attaccante avversario Simone Moretti per una gomitata che non aveva dato.



Lo stesso Costa ha raccontato a Tuttosport: "L'arbitro mi ha ringraziato, mi ha detto: bravo, sei stato onesto. Frequento ingegneria meccanica all'università di Dalmine. Sto cercando di far conciliare lo studio col calcio, è dura, ma per ora sta andando abbastanza bene. Sogno di giocare in Serie A con la Dea. Sono tifoso dell'Atalanta, giovedì sono andato a Reggio Emilia a vedere i nerazzurri vincere 3-0 con l'Everton in Europa League. Una serata indimenticabile. Ma per adesso debbo state concentrato sulla Caronnese: mi voleva già tre stagioni or sono ma dissi di no per la distanza e per la scuola. Questa estate, invece, quando mister Aldo Monza mi chiamò non esitai ad accettare. Visti i risultati e la serietà della società, una grande famiglia dove tutto è vissuto con la massima serenità, non potevo fare scelta migliore".