Intervistato a Che Tempo che fa sulla Rai, il sub-commissario FIGC, Alessandro Costacurta ha parlato ancora una volta della scelta del futuro ct per l'Italia:



ANCELOTTI E CONTE - "Ancelotti è ancora sotto contratto con il Bayern e vuole allenare una squadra di club.Conte? Magari, vedremo. Ma ci sono anche Ranieri e Mancini, sono tutti bravissimi. In Italia ci sono tanti buoni allenatori, 5-6 ottimi. Per il momento contatti con i tecnici ancora non ne abbiamo avuti".



DI BIAGIO - "Probabile conferma per Di Biagio? Se vince 4-0 con l'Argentina e 3-0 con l'Inghilterra cosa facciamo?".



RIFORME - "C’è un grosso lavoro da fare non solo dal punto di vista sportivo, ma anche della governance.Sono passati tanti dirigenti che non hanno lasciato il segno. Fabbricini sta iniziando un lavoro che spero sia positivo. Si deve intervenire soprattutto per i giovani. I nostri giovani non hanno gli strumenti necessari per poter emergere. La squadra B può essere uno strumento giusto".



IL MILAN - "Ho sentito Rino ed è ben determinato. Mi sembra che sia riuscito a trasferire ai suoi giocatori che cosa vuol dire indossare quella maglia".