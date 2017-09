Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato la sconfitta di oggi contro la Samp ai microfoni di Sky: "Se noi guardassimo solo la rosa del Milan, della Samp e della Lazio potremmo dire che la rosa rossonera è più forte. Il problema è che hai perso contro due squadre che lavorano insieme da un anno, o quasi, e sono tra le più organizzate del panorama nazionale. Il problema che si pone Fassone è quello della determinazione, io che ho smesso dieci anni fa mi accorgo che la determinazione è diversa. Mi chiedo come mai il Milan non reagisse agli scontri. È brutto sempre prendere la spallata da quelli che son organizzati, quando sei organizzato è più facile giocare ma questo non deve nascondere la determinazione, il fatto che non si possa reagire in qualche maniera”.