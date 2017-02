Billy Costacurta, opinionista di Sky ed ex difensore rossonero, si è espresso così su Carlos Bacca: "Io credo che nel momento in cui è uscito Bacca il Milan è cambiato ed è diventato squadra. Nessuno pensava che Deulofeu avesse queste qualità e soprattutto questa velocità. Non credo che però lo spagnolo sia una prima punta e penso che Bacca possa fare parte del progetto. Il Milan è migliorato dall’uscita di Bacca perché tutti hanno iniziato a dare il cento per cento. Sembra che Bacca non faccia parte della squadra come intensità ma il Milan non può prescindere dalla prima punta".