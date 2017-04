Ai microfoni di Sky, Alessando Costacurta spiega come l'Inter di Stefano Pioli, per credere ancora al terzo posto, sia obbligata a vincere tutte le gare da qui a fine campionato.



"L'Inter deve affrontare partite importanti, penso debba vincerle tutte. Ci sono sfide come il derby, la sfida col Napoli e quella a Roma con la Lazio. Non penso basti far bene, deve vincerle tutte".