Intervenuto negli studi di Sky Sport, il nuovo aiuto-commissario della FIGC, Alessandro Costacurta, ha parlato del suo nuovo ruolo e della scelta del futuro commissario tecnico della nazionale.



RIVOLUZIONE NEL CALCIO - "C’è un ardore rivoluzionario pazzesco, di fare qualcosa di molto bello. E’chiaro che c’è molto da lavorare però”.



NUOVO CT, NO DI CONTE - "E’ una cosa fondamentale, tanti si dimenticano che ci sono dei papabili che sono sotto contratto, quindi è anche difficile andarci a parlare, come ha ribadito ancora Antonio Conte l’altro giorno, che ha detto di voler fare l’allenatore a tempo pieno almeno per i prossimi 18 mesi".



MANCINI SOTTO CONTRATTO - "Ci sono alcune disponibilità e altri che invece non sono disponibili. Lo stesso Mancini, ad esempio, è sotto contratto. Bisognerà capire bene chi può essere interpellato e chi no. Se non succede niente di nuovo il nuovo CT verrà annunciato a giugno".



DI BIAGIO PUO' RESTARE - "Per le due amichevoli credo non ci saranno problemi con Gigi Di Biagio che potrebbe anche avere una continuità. Io l’ho detto scherzando, ma adesso l’ipotesi non è più peregrina. Io lo seguo da qualche anno, ha fatto un Europeo Under 21 incredibile, con delle scelte illuminanti. I papabili ricordiamoci che sono sotto contratto. Southgate? Ha fatto un percorso buono, ed è rimasto, succede spesso. Di Biagio conosce i talenti che ci sono in Italia".