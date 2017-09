"Secondo me Bonucci e Zapata sbagliano entrambi". Billy Costacurta, dagli studi di Sky Sport, non riesce a spiegarsi l'errore della difesa del Milan nel 2-0 subìto dalla Samp: "Ma se la scelta di Bonucci è comprensibile, perché cerca di contrastare l'avversario, Zapata non so. Mi viene da pensare volesse passarla a Romagnoli, ma faccio fatica a spiegare la scelta di dare una palla così centrale, penso sia un errore clamoroso, incredibile".