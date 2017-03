Ai microfoni di Sky, l'ex milanista, Alessandro Costacurta, parla del futuro di Stefano Pioli



“Se Pioli riuscisse ad arrivare in Champions, sarebbe confermato, così come se le vincesse tutte, anche senza centrare il terzo posto, sarebbe confermato. Le sconfitte con le romane, però, secondo me, hanno messo qualche sospetto ai cinesi per la panchina, quindi non sarei così sicuro della sua permanenza"