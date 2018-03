Billy Costacurta, vice commissario federale, è intervenuto all'intervallo di Italia-Norvegia Under 21 ai microfoni di Rai Sport: "Mi è piaciuta la squadra, è stata propositiva ed aggressiva. Qualche giocata bellissima di quei talenti che abbiamo la fortuna di avere. Sono molto contento. Evani? Conosce benissimo questi ragazzi e si vede. Parla poco, li ha avuti in passato e quindi sa come farsi capire. E' tutto positivo, gol che non è arrivato a parte. Seconde squadre? E' vero, nessuno ce l'ha fatto tra chi ci ha lavorato. Noi come commissari crediamo di riuscirci".