Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan oggi opinionista a Sky Sport ha parlato in questi termini di Daniele Rugani al termine del match vinto dalla Juventus per 1-0 in casa della Sampdoria: “Abbiamo avuto un percorso molto simile. Tutti e due abbiamo avuto la fortuna di avere un grandissimo allenatore sui dettagli e sul movimento di squadra ed entrambi siamo stati circondati da grandi campioni che mi hanno insegnato e credo che anche lui possa dire la stessa cosa. Mi ci rivedo ma lui secondo me ha dei piedi migliori, io alla sua età tiravo solo scarpate.”