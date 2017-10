Alessandro Costacurta parla a Sky Sport del momento della nazionale italiana e tira in ballo anche un calciatore della Juventus, Daniele Rugani: “Credo sia positivo che ci sia stato un confronto nello spogliatoio – ha ammesso l’ex difensore del Milan -. Così il gruppo può cementarsi. In questi casi bisogna dirsi le cose in faccia anche con cattiveria, serve una sorta di terapia di gruppo che potrebbe essere utile. Immagino qualcuno che dica: "Bonucci, perché non hai coperto su Trajkovski?". Oppure: "Rugani, perché quando hai palla tra i piedi sembra che tu stia trasportando uno scaldabagno?". I senatori stanno mancando, non devono fare i galletti. Ventura avrà le sue colpe, ma perché in Nazionale non vediamo il miglior Bonucci o l'Insigne del Napoli? Devono migliorare tutti.”