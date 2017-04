Mamadou Coulibaly, promettentissimo centrocampista del Pescara, ha giocato la sua prima partita completa in Serie A contro il Milan. Il senegalese ha parlato ai taccuini de Il Corriere dello Sport al termine dell’incontro svelando la sua squadra del cuore e fornendo un involontario assist di mercato ai cronisti: "Sono partito dal Sengal, sono stato un pò in Francia, poi a Livorno e poi qui a Pescara. Sono stato accolto in una casa-famiglia. Vivo ancora li. Mi hanno aiutato tanto, perché all'inizio non avevo niente. Nemmeno i documenti. Quando è arrivato Zeman al posto di Oddo per un mese non mi ha fatto allenare con la prima squadra e mi dispiaceva molto. Poi mi hanno aggregato ed ero felicissimo. Figuratevi adesso. Per me è un sogno. Ho giocato contro la squadra per cui faccio il tifo sin da bambino, anche io padre tifa Milan.Il prossimo sogno? Giocare nella nazionale del Senegal."