Il Barcellona va a mille negli ultimi giorni di calciomercato. Ha appena ufficializzato Dembelè del Borussia Dortmund, ma punta forte anche su Coutinho del Liverpool, nel mirino da quando Neymar è volato via con destinazione PSG. E ci sono alcuni segnali positivi per l’affare. I Reds hanno già puntato il suo sostituto, offrendo 72 milioni di euro al Monaco per Lemar. Nel frattempo anche i bookmaker - si legge su Agipronews - riaprono all’affare e dopo aver sospeso le scommesse sul futuro di Coutinho, le hanno prontamente rimesse in lavagna: e in meno di 24 ore hanno già operato il primo taglio sul trasferimento del brasiliano al Barça, passato da 3,00 a 2,00. Per il momento, resta ancora favorita l’opzione Liverpool, salita però da 1,20 a 1,50