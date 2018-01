È uno dei portieri italiani più giovani e promettenti del nostro campionato, dove sta dimostrando, partita dopo partita, tutto il suo talento: Alessio Cragno lo ha fatto anche contro il Milan, risultando il migliore in campo per la sua squadra. Grazie a due parate strepitose sui tiri di Kessie e Bonaventura, ha vinto nettamente il confronto con Donnarumma, colpevole in occasione del gol di Barella. Continua così un ottimo periodo di forma per il portiere classe '94 di Fiesole: rigore parato a Matri contro il Sassuolo, migliore in campo sia nel 2-2 contro la Sampdoria che nella sconfitta contro la Fiorentina; in mezzo il rigore parato a Perotti, dopo che l'argentino della Roma aveva segnato 13 volte su 14 tiri dal dischetto, fermato solo da un palo. Ritrovata la continuità d'impiego dopo il problema muscolare al flessore della coscia destra, Cragno ha aumentato gradualmente la qualità delle sue prestazioni: ora vuole concludere in crescendo la sua prima stagione da protagonista in Serie A, alla ricerca di un posto nella Nazionale del futuro.



DALLA SERIE B ALLA PROMOZIONE COL BENEVENTO - Scoperto da alcuni osservatori del Brescia, nel 2009/2010 disputa da titolare il campionato negli Allievi Nazionali: viene allenato da Alfredo Magni, attuale preparatore dei portieri del Milan. Dopo aver debuttato in Serie B nel 2012, la stagione successiva diventa titolare, disputando 30 partite in campionato. Il Cagliari lo acquista a titolo definitivo nell’estate del 2014: in seguito all'esordio in Serie A contro la Roma all'età di 20 anni, disputa da titolare la prima parte della stagione, che si concluderà con la retrocessione dei sardi. Dopo essere rimasto in Serie B come secondo di Marco Storari, nell'inverno del 2016 viene ceduto in prestito alla Virtus Lanciano, non riuscendo a evitare la retrocessione degli abruzzesi, nonostante le ottime prestazioni. Il 15 luglio 2016 passa in prestito al Benevento, club neo-promosso in Serie B: è la stagione della svolta per Cragno, che con le sue parate contribuisce alla vittoria dei play-off e alla storica promozione in Serie A della squadra campana.



FUTURO E NAZIONALE - Oggi è il portiere titolare del Cagliari, domani chissà: molte big del nostro campionato hanno messo gli occhi sul giovane fiesolano, tra cui Napoli, Inter e Milan, che sta studiando possibili alternative in caso di cessione di Donnarumma a fine stagione. La sfida tra questi due portieri potrebbe continuare anche in chiave azzurra, dove Cragno ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili, dall'Under 17 fino all'Under 21. Escluso dall'Europeo del 2015, nel biennio successivo è il portiere titolare fino al 2016, quando viene superato nelle gerarchie proprio da Donnarumma. Dopo essere stato convocato come secondo portiere all'Europeo Under 21 del 2017 in Polonia, ora Cragno è pronto per la Nazionale maggiore, dove tenterà di ribaltare le gerarchie con Perin, Sirigu e Sportiello per il dopo Buffon, dietro naturalmente a Donnarumma: ma le ultime prestazioni, culminate nel faccia a faccia con il portiere rossonero nella Sardegna Arena, sembrano un buon inizio.