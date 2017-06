Un portiere del futuro su cui attivarsi in fretta. La stagione magica di Alessio Cragno col Benevento non è passata inosservata, il classe 1994 di proprietà del Cagliari sarà al centro di un riscatto e controriscatto che lo riporterà in Sardegna per poi valutare il da farsi. Perché Cragno è un portiere di talento: ha blindato l'Under 21, la sua valutazione cresce e l'Inter lo ha seguito a lungo, ormai da diversi mesi. I radar rimangono accesi, ma adesso su Cragno spinge il Napoli.



INTESA IN BILICO - Poche settimane fa, il Napoli aveva trovato un accordo per Cragno con il Cagliari: pronti 5 milioni di euro più Sepe nell'operazione, con l'idea di affiancarlo a Pepe Reina in caso di rinnovo. Poi, il ds Capozucca è andato via ed è arrivato Giovanni Rossi in Sardegna; così l'intesa è saltata e andrà verificata tra i due club con la nuova dirigenza che guida l'area tecnica del Cagliari. Rastelli spera di avere Cragno, il Napoli preme. E l'Inter ad ora si limita ad osservare...