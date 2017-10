Claiton do Santos, difensore della Cremonese, arrivato in estate dal Crotone, parla a La Provincia di Cremone: "In Serie B ci sono momento di difficoltà per qualsiasi squadra e altri momenti in cui l'andamento può risultare accelerato. Per questo hanno la meglio le squadre che riescono a mantenere una costanza di rendimento per il maggior tempo possibile. La vittoria contro il Cittadella? Abbiamo speso tantissimo in quella partita, ma la vittoria ci dà morale e convinzione nei nostri mezzi. Personalmente poi sono felice per il gol anche se è già il momento di voltare pagina e concentrarsi solo sul Brescia".