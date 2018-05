Dopo la sfida pareggiata sul campo dell'Empoli, il tecnico della Cremonese Andrea Mandorlini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "L'Empoli fa sempre la partita. Il momento non ci fa essere così sfrontati. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo andati in vantaggio, c'è il rammarico di aver concesso quel rigore molto facile".



La dinamica non è chiarissima?

"Dal campo mi sembrava più netto. Rivedendolo adesso sembra non affondi il tackle. Al di là di questo, è un intervento che un difensore non deve fare. Non allunga il sinistro e lui va giù in terra. Il rigore non c'è, devo chiedere scusa a Renzetti".



Lui cos'ha detto?

"Anche a lui sembrava di averlo fatto. Al di là dell'episodio abbiamo subito il gol dopo tre minuti. E' andata così, ora abbiamo altre due gare e dobbiamo assolutamente andare a prendere altri punti".



Cosa ti ha fatto scegliere di fare il 4-3-3?

"Credo che come caratteristiche, loro possono giocare così. Il principio generale è perchè volevo allargare la squadra nella copertura del campo. Castrovilli, che non c'era, Perrulli hanno sempre giocato da terzo d'attacco. Loro come lo stesso Macek possono fare meglio ma sono pochi giorni che lavoriamo su questo. La copertura del campo è migliore e corriamo meno pericoli ma si deve sempre fare meglio".



A livello difensivo si è visto qualche lancio di troppo per Di Lorenzo che ha sorpreso gli esterni.

"A volte qualche scalata non è stata a tempo però Di Lorenzo è un giocatore che attacca lo spazio. Lor poi sono bravi nello stretto, abbiamo cercato di fare densità lì. Abbiamo dovuto poi fare qualche piccolo arrangiamento. Lo spirito è quello giusto".



Venezia squadra in forma?

"Sicuramente. Siamo in casa e, come dicevo prima, dobbiamo fare punti contro tutti. Massimo rispetto del Venezia ma noi abbiamo obiettivi molto importanti e faremo di tutto per portare a casa punti".