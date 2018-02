Cremonese-Pro Vercelli 2-3 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 16' Scappini (C), 37' Castiglia (PV), 52' e 66' Germano (PV), 93' Cavion (C)

​

Cremonese (4-3-1-2): Ukjani; Almici (72' Cinaglia), Canini, Garcia Tena, Renzetti; Arini, Pesce (55' Castrovilli), Cavion; Piccolo (67’ Scamacca), Brighenti, Scappini. All. Tesser.



Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi (39' Berra), Bergamelli, Konaté; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Morra (47' Raicevic), Reginaldo (81' Kanoute). All. Grassadonia.

​

Arbitro: Pillitteri di Palermo



Ammoniti: 23' Arini (C), 31' Reginaldo (PV), 65' Garcia Tena (C), 74' Konatè (PV)