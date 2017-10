Cremonese-Ternana 3-3 (primo tempo 1-3)



Marcatori: 9' Piccolo rig. (C), 42' Carretta (T), 45' Signorini (T), 47' Albadoro (T), 70' Scappini (C), 87' Mokulu (C)



Cremonese (4-3-1-2): Ravaglia; Almici (51' Brighenti), Canini, Claiton, Renzetti; Pesce, Cavion, Cinelli; Piccolo (67' Perrulli); Paulinho (53' Scappini), Mokulu. All. Tesser.



Ternana (4-3-1-2): Bleve; Valjent, Gasparetto, Signorini, Favalli (62' Ferretti); Paolucci, Defendi, Varone; Tremolada, Montalto (18' Carretta), Albadoro (74' Marino). All. Pochesci.



Arbitro: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.



Ammoniti: 48' Albadoro (T), 61' Varone (T), 73' Signorini (T), 95' Pesce (C)



Espulsi: 83' Signorini (T)