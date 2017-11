Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, parla in vista della sfida di domani con la Salernitana: "Domani andremo ad affrontare una squadra forte: sarà una sfida giocata a viso aperto. Noi stiamo bene e siamo consapevoli del valore della formazione campana. Paulinho? Sarà ancora indisponibile. Per il resto aspetto l'ultimo allenamento per decidere come affrontare la Salernitana. Anche chi ha giocato di più negli ultimi giorni sta bene. Il fattore ambientale? Dovremo prenderlo in considerazione perché il calore del loro pubblico renderà la partita ancor più intensa. Loro saranno aggressivi, veloci e dinamici. Noi andremo a giocarcela".