Attilio Tesser, tecnico della Cremonese, analizza a Sky Sport il pareggio in casa del Frosinone: "Sono soddisfatto, un punto qui è un risultato molto importante. Ce la siamo giocata bene nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di sofferenza. Ci hanno messo in difficoltà soprattutto sui calci piazzati. Questa era la terza partita senza segnare? Abbiamo sempre avuto occasioni, dobbiamo essere più pronti sotto rete ma la squadra gioca e crea. Non sono preoccupato, ho degli attaccanti importanti. E' chiaro che dobbiamo ritrovare la via del gol, anche se è importante continuare a non subirne. Paulinho? Nel primo tempo ha giocato parecchie sponde, si è inteso bene con Mokulu. Ha lavorato molto bene soprattutto nel primo tempo, nel secondo ha fatto più fatica perché non è ancora al top della forma".