Intervista da doppio ex di Inter e Milan alla Gazzetta dello sport per Hernan Crespo. El Valdanito incensa Patrick Cutrone: 'Ha tutto per diventare un fenomeno. E’ stato bravo, una volta che l’hanno chiamato sul palcoscenico più importante, a farsi trovare pronto. Sa leggere con anticipo l’azione, detta il passaggio e mette tutti i suoi muscoli a disposizione della squadra. Non è poco e Gattuso è decisamente contento'.