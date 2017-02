Al Milan ha scritto pagine importanti ed è legato Hernan Crespo. L'argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24 su Gerard Deulofeu: "Non credo che gli allenatori facciano delle scelte per falsi male: in questo momento Deulofeu da garanzie a Montella e credo che questa sia una scommessa come è successo a Napoli con Mertens. Lo spagnolo è stato sempre un esterno e si è dimostrato un giocatore di grande personalità e inoltre la partita che ha fatto a Bologna è stata di grande spessore”.