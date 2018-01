Hernan Crespo, ex attaccante di River, Parma, Lazio, Inter, Chelsea e Genoa, dice la sua, a Tuttosport, sulla sfida Champions tra Kane e Higuain: "Da allenatore, dovessi scegliere, prenderei Kane se giocassi in Inghilterra e Higuain se giocassi in Italia o Spagna. Higuain con la Juventus da' più certezze, il Tottenham senza Kane perde moltissimo. Un'altra differenza è che Kane gioca in un contesto di piedi delicati al suo servizio, la Juventus punta più sulla forza. Dovendo fare una classifica assoluta, adesso i miei preferiti sono Luis Suarez, Lewandowski e Kane. Un pelo dietro, ma è solo una questione di gusti, metto Higuain e Aguero".