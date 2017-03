Hernan Crespo ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida tra Barcellona e Juventus: ''Messi è semplicemente Messi, inutile aggiungere aggettivi. Il migliore del mondo. Gioca da almeno dieci anni ad altissimi livelli: impressionante. Higuain sta attraversando un periodo un po’ così, non segna da qualche partita, però mica si può discutere un centravanti come lui. Ha tutto: bravo di testa, bravo di piede, di destro e di sinistro, furbo e abile nello smarcamento, grintoso al punto giust. Champions? La vedo così: se il Barça e la Juve sono tutt’e due al 100%, i blaugrana passano: sono più forti. Ma non è detto che Messi e i suoi siano al top, all’andata col Psg hanno fatto flop. E allora la Juve se la può giocare. Una cosa è certa: i ragazzi di Allegri non possono sbagliare nulla, devono essere al massimo della condizione fisica e psicologica''.