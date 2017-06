Il difensore dello Zenit San Pietroburgo, Domenico Criscito, ha parlato a Premium Sport del suo futuro, aprendo le porte a un ritorno al Genoa: "Ho ancora un anno con lo Zenit ma la mia intenzione è di tornare in Italia perché mio figlio inizia la prima elementare. Spero di tornare a Genova ma per ora non c'è nulla. Vedremo nei prossimi giorni, adesso vado in ritiro e parlerò con la società".